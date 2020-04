Covid-19, cinque guariti in tre giorni: a Santa Maria Hoè «segnale di speranza»

In alcuni paesi del territorio il Covid-19 inizia ad allentare la sua morsa. È il caso di Santa Maria Hoè, dove negli ultimi tre giorni sono guarite cinque persone. Un segnale positivo che viene accolto con favore dal sindaco Efrem Brambilla.

«Dopo un lungo periodo durato 20 giorni in cui il numero di contagi da Covid-19 era fermo ad 11 persone - ha spiegato sabato il primo cittadino - oggi per la prima volta il numero dei positivi scende a 6. Credo che si tratti di una vera e propria svolta, per la prima volta registriamo delle guarigioni».

Forse, come dicono gli esperti, il virus sta perdendo fisiologicamente virulenza, ma ovviamente parte del merito è da attribuire anche alle disposizioni di contenimento imposte dalle istituzioni politiche e sanitarie. «Ho parlato personalmente con le persone che hanno superato la malattia - prosegue Brambilla - Sono contentissimo per loro. In particolare una signora che è guarita dal Coronavirus mi chiede di ringraziare il reparto di chirurgia dell'ospedale Mandic di Merate. La guarigione è stato per loro un percorso molto lungo, per alcuni è durato mesi. Il Coronavirus è una brutta piaga. Facciamo gli ultimi sforzi e lo abbatteremo. Forza, cittadini di Santa Maria Hoè, non mollate proprio adesso».

Il sindaco rivolge poi «tanti auguri anche ai sei concittadini che sono ancora positivi, li ho sentiti per telefono e anche loro sono sulla strada della guarigione».