Santa Maria Hoè, brucia un cassone al centro di raccolta intercomunale

Vigili del fuoco in azione nel tardo pomeriggio di giovedì a Santa Maria Hoè per estinguere un rogo che ha interessato un cassone del centro racconta intercomunale.

L'allarme è stato dato direttamente dai cittadini che, scorgendo le fiamme e il fumo, hanno inviato segnalazioni in tempo reale al sindaco Efrem Brambilla. Subito è scattata la chiamata ai Vigili del fuoco di Merate e di Lecco, intervenuti sul posto con i mezzi per domare le fiamme.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come ha sottolineato il primo cittadino, «grazie alla tempestività dell'intervento l'incendio è rimasto solo all'interno del cassone dei rifiuti». Indagini sono in corso per ricostruire l'origine del rogo.

Gallery