Il sindaco rimanda a casa gli incoscienti in giro per i boschi

Il sindaco rispedisce a casa le persone a spasso per i boschi. È accaduto domenica nel Bordeà, a Santa Maria Hoè, dove il primo cittadino Efrem Brambilla ha presidiato l'accesso ai sentieri per fermare gli incoscienti che violano la quarantena in questo periodo di emergenza pandemica.

«Sono molto deluso dell'atteggiamento di alcuni nostri concittadini - ha spiegato Brambilla - In diversi erano a fare una passeggiata per i sentieri, mano nella mano, lontani dalla propria abitazione, senza mascherina... Come se niente fosse. È da più di un mese che sono in vigore le ordinanze e questi incivili ne combinano peggio di Bertoldo! A Santa Maria Hoè voglio tolleranza. Sanzioniamo tutti coloro che non rispettano le disposizioni».

Le regole da rispettare

Il sindaco ha ricordato ai propri concittadini, in un post sui social network, le semplici regole da rispettare in questo periodo:

Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Resta consentito svolgere individualmente attività motoria nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la propria dimora, residenza o domicilio e comunque a distanza non superiore a 200 metri e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

Sono pertanto vietati tutti gli accessi a sentieri e passaggi nei boschi, prati, ecc.

«Ringrazio invece i tanti cittadini virtuosi che mi inviano le segnalazioni e stanno facendo sacrifici per rispettare tutte le regole imposte per fronteggiare l'epidemia Coronavirus - concluce Brambilla - Vi chiedo di mandarmi le vostre segnalazioni in tempo reale. Uomo avvisato mezzo salvato... Anzi, uomo avvisato tutto salvato. Restate a casa».