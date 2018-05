Scarafaggi nell'ex Asl in cui si vaccinano i bimbi. Il Codacons: «Salvaguardare la salute»

Scarafaggi nei locali della ex Asl in Via Tubi, luogo che ospita le vaccinazioni dei neonati.

La denuncia sulla incresciosa situazione di degrado arriva da un gruppo di mamme che su Facebook ha postato foto che ritraggono una decina di insetti schiacciati sul pavimento, con tanto di indignato commento a corredo. Una situazione potenzialmente pericolosa ma soprattutto poco edificante, in un luogo in cui, per definizione, l'igiene dovrebbe essere in cima alle priorità, vista l'importanza delle vaccinazioni e la fascia di età degli utenti principali del servizio.

Gli insetti morti sono stati trovati nella sala d'aspetto, sotto le sedie e negli angoli del locale, così come nel piano interrato in cui vengono svolte le vaccinazioni.

L'Asst Lecco ha fatto sapere che la disinfestazione è stata eseguita non molto tempo fa, e che ora si vigilerà per far sì che le pulizie periodiche vengano eseguite con maggiore attenzione.

Sulla questione è intervenuto tempestivamente il Codacons. «La risposta della direzione risulta priva di forza e interesse nel risolvere una situazione così grave - ha spiegato l'associazione dei consumatori - Scriveremo alla direzione per chiedere un'azione immediata con assidui e stringenti controlli al fine di verificare che fossero state prese tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la salute di coloro che si recano lì per le vaccinazioni».