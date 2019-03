Scarico a lago non autorizzato, 6.000 euro di multa al Comune di Olginate

Il Comune di Olginate ha preso una sanzione di 6.000 euro dalla Provincia di Lecco per aver mantenuto attivo uno scarico a lago non autorizzato. Si tratta della tombinatura di via degli Artigiani, ancora operativa in assenza di autorizzazione. La notizia è trapelata nella giornata di oggi.

Il verbale di accertamento di "Illecito amministrativo" (n.47/2018) emesso dalla Polizia provinciale ha così comportato un impegno di spesa da parte dell'Ufficio Lavori pubblici di Olginate per pagare la sanzione a carico dell'Amministrazione comunale per violazione delle disposizioni sanzionate dall'art.133 del D.Lgs. 152/2006 "per aver mantenuto attivo lo scarico nel Lago di Olginate della tombinatura di via Degli Artigiani in assenza di autorizzazione".

I controlli sarebbero scattati a seguito della segnalazione di un cittadino. A seguito delle verifiche, la Provincia non ha ritenuto idonee le argomentazioni addotte e le controdeduzioni depositate per chiedere larchiviazione del provvedimento sanzionatorio.

L'Amministrazione - ammettendo lo sbaglio - fa sapere che si è trattato di un disguido tecnico a fronte di numerosi e importanti lavori realizzati per migliorarela rete fognaria del paese, ricordando che la multa è minima, essendo la fascia di sanzioni pecuniarie compresa tra i 6.000 e i 60.000 euro. (Nella foto d'archivio uno scorcio del LungoAdda a Olginate, via Artigiani si trova nell'area poco più a sud)