Operaio si schiaccia la mano sul lavoro, trasportato in ospedale

Infortunio sul lavoro questa mattina in un impianto lavorativo di Cassago Brianza ubicato in Via Sandro Pertini.

L'allarme, lanciato attraverso il numero unico per le emergenze, è giunto intorno alle 9.40. Un uomo di 58 anni è rimasto ferito, dalle prime informazioni utilizzando un macchinario, procurandosi lo schiacciamento di una mano. Sul posto è stata inviata l'ambulanza dell'Sos Lurago. I sanitari hanno immobilizzato l'arto schiacciato e trasferito l'uomo in ospedale con traumi alle dita della mano (codice giallo).

Come vuole la proceduta nei casi di infortunio sul lavoro, dell'episodio è stata informata anche l'Ats Brianza-Lecco.