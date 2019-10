Si schianta contro il muro scendendo da Galbiate

Paura in centro a Garlate, ai piedi della strada che sale verso Galbiate. Un'auto è uscita dalla carreggiata mentre procedeva in discesa, schiantandosi contro il muro.

Subito la chiamata al 112 con l'invio sul posto, in Via Marconi, di un'ambulanza del Lecco Soccorso e di un'automedica allertate da un codice rosso. Per fortuna, invece, la persona coinvolta, un uomo di 46 anni, non ha avuto bisogno delle cure dei sanitari e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Presenti i Vigili del fuoco per gestire la rimozione dei mezzi, e le forze dell'ordine per i rilievi dell'incidente.