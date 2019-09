Video al volante: «Stasera muoio». Si schiantano nella rotonda a 160 km/h

Sta facendo il giro del web il video choc in cui due persone, presumibilmente due giovani, si immortalano mentre, in auto, si schiantano a tutta velocità all'interno di una rotonda sulla Provinciale 51 a Monticello Brianza, all'altezza della frazione Torrevilla.

A bordo di una potente Alfa Romeo, i due hanno registrato con il telefonino (sorretto dal passeggero) l'agghiacciante scena in cui, al buio della notte, si lanciano a 160 km/h (come testimoniato dal cruscotto dell'auto) e, tra bestemmie e frasi come «muoio stasera!», entrano nella rotonda centrando in pieno il muretto.

Al momento non si sa quando sia accaduto, né chi siano le persone a bordo dell'auto (e se fossero realmente in due o più). Qualcuno a Monticello segnala un incidente domenica sera, ma non ci sono conferme. Le forze dell'ordine starebbero cercando di risalire agli autori del video per chiarire la dinamica del sinistro. Diverse le domande cui dare risposta: chi era al volante si è schiantato per errore o volutamente, come sembrerebbe? Magari sotto effetto di alcol o stupefacenti?

Nell'attesa vi proponiamo lo choccante video (l'audio è stato volutamente rimosso) che nelle ore successive è stato diffuso sui social network.