Cadute sugli sci: due bambini e un uomo finiscono in ospedale

Giornata di infortuni sulle piste di sci in Valsassina. Sono tre infatti le uscite di mezzi e uomini di soccorso resesi necessarie a causa di cadute.

Il primo intervento intorno alle 11 ai Piani di Bobbio: coinvolto un bambino di sei anni. I volontari del Soccorso Introbiese lo hanno accompagnato in ospedale in codice giallo: il piccolo ha rimediato un trauma a una gamba, una sospetta frattura.

Più lievi le conseguenze della caduta occorsa a una ragazzina di 12 anni al Pian delle Betulle, un trauma a una gamba. Sul posto l'ambulanza della Croce rossa di Premana.

Intorno alle 15 una caduta ha coinvolto un uomo di 44 anni sulle piste di Bobbio: lo sciatore è stato trasportato in ospedale dal personale del Lecco Soccorso: per lui trauma a una spalla sempre come postumo di una scivolata accidentale.