Caduta dagli sci ai Piani di Bobbio, ragazza finisce in ospedale

Nonostante la fredda giornata, e la fitta nevicata che in mattinata è caduta su tutta la Valsassina, in questa domenica di fine febbraio non sono mancati gli sciatori negli impianti lecchesi.

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, ai Piani di Bobbio. Coinvolta una donna di 27 anni.

Per soccorrere la vittima dell'infortunio, poco sopra il bar della Funivia, è intervenuta un'ambulanza della Croce rossa di Ballabio. In un primo momento l'intervento è stato giudicato in codice verde, ma successivamente, viste le ferite e i traumi riportati dalla donna, è mutato in giallo. La 27enne è stata trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco.