Sciopero Trenord, i sindacati: «Cancellati due terzi dei treni». L'azienda: «E' falso!»

Guerra di cifre, fra i sindacati Or.S.A e Cub da un lato e Trenord dall'altro, sull'adesione allo sciopero in corso nella giornata di venerdì 6 luglio e sul numero dei convogli in servizio.

Dopo che le organizzazioni dei lavoratori avevano parlato di 70-80% di convogli cancellati, Trenord ha replicato che «alle 12 sull' intera rete lombarda stanno circolando 2/3 dei treni programmati. Tutte le linee sono servite. Il 90% dei treni in circolazione viaggia puntuale», come riportato dall'Ansa.

Uno sciopero che è stato proclamato dopo uno scontro duro, forte, tra lavoratori e proprietà. Ad accendere la miccia era stata proprio Trenord, che aveva puntato il dito contro assenze e permessi per malattia dei dipendenti, causa - secondo la società - di circa cinquanta soppressioni al giorno. Così, i manager avevano deciso di convocare i lavoratori con più assenze negli ultimi tre anni, scatenando la furia dei sindacati per quella che era stata considerata una grave violazione della privacy. Da lì la decisione di scioperare in "difesa dei diritti dei lavoratori".