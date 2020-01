Scivola sul Resegone, escursionista elisoccorso

Soccorsi in azione nella tarda mattinata di oggi, domenica 5 gennaio, sul Resegone. Un escursionista è caduto scivolando per alcuni metri. Il violento impatto con il terreno gli ha provocato una contusione al bacino e alcune escoriazioni.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino (Cnsas XIX delegazione Lariana) e l'elicottero da Bergamo. Inizialmente l'allerta al 118 era scattata alle 11.20 in codice rosso, poi le condizioni dell'uomo sono per fortuna apparse meno gravi e le operazioni di soccorso sono proseguite in giallo fino al trasporto del paziente in ospedale.