Si perde cercando funghi: ritrovata anziana brianzola

Ricerche a lieto fine nella tarda serata di martedì nel Morbegnese per una donna residente in Brianza scomparsa. La 75enne, che ha un'abitazione nella zona, era uscita in cerca di funghi con il marito, quando ha perso l'orientamento e anche il telefonino. La sua impossibilità di comunicare ha spinto il coniuge a contattare il 118.

Sul posto sono intervenuti quindici tecnici della stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Soccorso alpino, il Soccorso alpino Guardia di Finanza, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. In volo anche l'eliccotero da Caiolo che ha consentito di individuare la donna, che per fortuna aveva acceso un piccolo fuoco per farsi vedere. I soccorritori l'hanno trovata in località Regolido a quota 550 metri.

La donna è stata riportata a valle intorno alle 21.30, per fortuna senza conseguenze fisiche.