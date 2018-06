Donna scomparsa nel Comasco, le ricerche proseguono sul lago del Segrino

Si stanno avvicinando alle soglie del Lecchese le ricerche di Cinzia Parpagiolla, 53enne di Alzate Brianza scomparsa nel nulla verso le 9 di venerdì 22 giugno 2018.

La donna, dopo aver fatto colazione tranquillamente con il marito è uscita a bordo della propria auto, un'Opel Agila nera targata CM668MJ, dicendo di essere diretta al centro commerciale "Bennet" di Anzano del Parco per fare una piega dal parrucchiere. In realtà, secondo quanto riferito dai familiari, dal parrucchiere non è mai arrivata. Al momento della scomparsa la donna indossava pantaloni neri, scarpe nere e una maglietta nera a fiori gialli.

Dalla giornata di lunedì le ricerche si sono concentrate sul Lago del Segrino, dov'è stata rinvenuta l'autovettura della signora.

Cinzia Parpagiolla lavora in una casa di riposo ad Albese con Cassano, non ha problemi di salute, ma potrebbe essere disorientata.

La donna ha con sè il telefonino, ma l'ultimo contatto su Whatsapp risale all'ora di pranzo di giovedì. I familiari hanno presentato denuncia ai carabinieri di Cantù: chi avesse informazioni utili può contattare le forze dell'ordine o i familiari al numero 342.8092497.

