Scomparsi nelle acque dell'Adda: sospese le ricerche delle due persone

Non sono servite a nulla le incessanti ricerche dei due uomini dispersi nei giorni scorsi nell'Adda. Come riportato da SondrioToday.it, i Vigili del Fuoco non hanno trovato traccia nè del giovane 19enne di Colorina buttatosi nel fiume nella giornata di martedì 2 luglio nè tantomeno del 73enne sondriese scomparso lunedì 24 giugno.

Purtroppo le condizioni dell'Adda in questi giorni, complici il disciogliersi dei ghiacci e la copiosa pioggia dei temporali estivi, non permettono ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di scandagliare il fondo del corso d'acqua con precisione. Troppo forte la corrente e troppo "sporca" l'acqua per consentire la visibilità adeguata.

Ciò nonostante i soccorritori hanno costantemente scandagliano le acque del fiume con i gommoni, oltre che via terra e via aria, con l’ausilio di un elicottero per le ricognizioni dall’alto. L'infruttuosa ricerca non lascia comunque dubbi su dove poter ritrovare i due dispersi. Entrambi, infatti, sono stati visti da alcuni passanti mentre compivano l'estremo gesto di buttarsi nell'Adda.