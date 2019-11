Non rientra a casa dopo il lavoro: si cerca un 57enne scomparso

Ricerche in corso per un uomo scomparso. In data odierna, venerdì 22 novembre, è stato segnalato l'allontanamento di Giovanni Di Bello, classe 1962, residente a Valgreghentino frazione Parzano, il quale, dopo aver terminato ieri il proprio turno di lavoro a Brivio alle 17.30, non è più rientrato a casa.

L'identikit dell'uomo

A dare l'allarme e a fornire dettagli per favorire le ricerche è la Prefettura di Lecco. Di Bello è alto 180 centimetri, capelli brizzolati, corporatura magra, indossava jeans e felpa scura e potrebbe essersi allontanato a bordo di autovettura Fiat Panda di colore grigio targata DH804VE.

Chiunque possa fornire utili contributi alla ricerca è pregato di segnalare direttamente al Comando Stazione Carabinieri di Olginate.