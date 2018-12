Valmalenco: da tre giorni si cerca Mattia, giovane comasco disperso

Proseguono da sabato 8 le ricerche per il 30enne comasco che risulta disperso in San Giuseppe nel Comune di Chiesa in Valmalenco da venerdì sera.

L’uomo, Mattia Mingarelli, ha una casa in affitto a Chiesa Valmalenco, in località Barchi. Venerdì era uscito per fare una passeggiata, ma non era tornato ed è stato impossibile contattarlo sul telefonino.

Subito si sono messe in azione le squadre dei soccorritori: SAF della Sede Centrale di Sondrio e personale Volontario delle Sedi di Chiesa in Valmalenco, Ponte in Valtellina, Tresivio, Talamona e Tirano. Presenti sul posto i Carabinieri, la Guardia di Finanza,la Polizia, ed il Soccorso Alpino..

Nella giornata di ieri è stata individuata l’auto.

Gallery