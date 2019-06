Scontro auto-moto a Calolzio, centauro trasportato in ospedale

Un altro incidente lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. Lo schianto si è verificato oggi, martedì, poco dopo mezzogiorno in corso Europa, all'altezza del civico 63. Per cause ancora al vaglio della Polizia locale giunta sul posto, durante una manovra di svolta, una Citroen proveniente da Lecco si è scontrata contro una moto.

Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso in codice giallo dopo l'immediato allarme al 118. A seguito della caduta a terra, il 37enne che viaggiava a bordo della due ruote avrebbe riportato forti traumi a un braccio, con probabile frattura dell'arto. Sul posto l'ambulanza proveniente da Lecco inviata dopo la chiamata al 118, allertata anche la Polizia Stradale.

Stando al racconto di alcuni testimoni, l'auto incidentata è stata portata via con la fiancata destra quasi distrutta e il vetro del finestrino in frantumi.