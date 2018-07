Scontro auto-moto, paura a Calolzio

Un altro incidente tra auto e moto lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte. Nonostante una prima preoccupante allerta in codice rosso, le condizione del motociclista soccorso per fortuna non sono gravi. Erano da poco passate le 17 di oggi, mercoledì, quando Il 53enne stava viaggiando a bordo della propria moto Guzzi in direzione Lecco lungo corso Europa. A un tratto, per cause ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale e della Polizia locale prontamente intervenuti sul posto, si è scontrato contro un’auto che si immetteva sempre in corso Europa da una traversa più piccola.

L’impatto è stato forte e il motociclista è caduto rovinosamente a terra, con il veicolo a due ruote che si è accartocciato a lato della carreggiata. Immediato l’allarme al 118. Sul posto, nella frazione di Sala, insieme agli agenti è subito arrivata anche un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, oltre all’auto con il medico. Il motociclista è rimasto sempre cosciente e dopo le prima cure è stato trasportato in condizioni non gravi al Pronto soccorso di Lecco in codice Giallo. Per lui, probabilmente solo qualche trauma ed escoriazioni, e comunque ferite non serie.

Sotto, due foto dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì, lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte.

Gallery