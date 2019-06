Scontro tra auto e motorino nella notte a Calolzio: coinvolti un anziano e due ragazzini

Due ragazzini di 16 anni e un anziano di 83 sono stati coinvolti in un incidente questa notte a Calolziocorte. Lo schianto tra l'auto, guidata dall'uomo, e il motorino su cui viaggiavano un giovane e una coetanea, si è verificato poco dopo mezzanotte in via Lavello, la strada che da corso Europa si dirige verso il market Conad e l'istituto Rota: proprio all'altezza della rotonda della scuola superiore è avvenuto l'incidente.

L'allarme al 118 è inizialmente scattato in codice rosso e sul posto si sono portate d'urgenza le ambulanze dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e della Croce Rossa di Lecco. Allertata anche la Polizia Stradale di Bellano.

Ad avere la peggio sono stati il ragazzino e in particolare la sedicenne caduti dal motorino a seguito dell'impatto: dopo le prime cure del caso sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

I giovani hanno riportato alcune ferite ed escoriazioni, per fortuna non gravi e non sono mai stati in in pericolo. La ragazzina, ferita la volto, era inizialemnte in comprensibile stato confusionale, ma piano piano si è ripresa. L'anziano a bordo dell'auto, spaventato per l'incidente, non ha riportato lesioni e per lui non si è reso necessario il tarsporto in ospedale. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti che hanno provocato l'incidente.