Scontro sulla pista da sci a Bormio, muore manager brianzolo

Lascia la moglie e due figli Giovanni Mariani, lo sciatore brianzolo che domenica mattina ha perso la vita a Bormio, in un tragico incidente sulla pista da sci dopo una collisione con un altro sciatore brianzolo.

Manager dell'azienda di allestimenti Up&Go di Villasanta, Giovanni Mariani aveva 49 anni. Vimercatese, viveva a Monza ed era molto conosciuto anche per la sua attività: nel 2018 aveva allestito l'ultima edizione di Monza Fuori Gp dopo aver lavorato in passato anche per l'Autodromo di Monza.

Il drammatico scontro

L'incidente sulla pista da sci si è verificato domenica mattina intorno alle 11, nell'impianto Valdisotto sulla pista "Cima Bianca", all'altezza del punto noto come il "dosso del finanziere". Lo scontro tra i due sciatori è stato molto violento e Mariani è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati prima dagli agenti della polizia poi dai soccorsi. Sul posto insieme alle forze dell'ordine è intervenuta anche l'èquipe medica dell'eliambulanza. Per il 49enne brianzolo purtroppo non c'è stato nulla da fare. In ospedale, con una frattura alla spalla, è finito anche il secondo sciatore coinvolto nello schianto, anche lui brianzolo, residente a Seregno. Le sue condizioni però non sarebbero gravi.

La tragedia sulle piste

L'incidente mortale è avvenuto sotto gli occhi della moglie del manager brianzolo che era in sua compagnia per quella che doveva essere una domenica di relax da trascorrere in famiglia. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Sondalo e il magistrato di turno ha disposto per oggi, lunedì l'ispezione cadaverica. Saranno gli agenti della polizia che prestano servizio sulle piste a ricostruire la dinamica del tragico schianto che ha portato alla morte di Mariani per far luce su quanto accaduto.