Scontro tra auto e moto a Onno: centauro finisce in ospedale

Incidente tra auto e moto nel primo pomeriggio di oggi a Onno, frazione di Oliveto Lario. Tre le persone coinvolte. Lo schianto, la cui dinamica è ancora in via di accertamento, è avvenuto alle 14.30 in via Giuseppe Garibaldi - la Lariana - e subito è scattato l'allarme al 118.

I soccorsi sono inizialmente partiti in codice rosso e poi rientrati in giallo. Ad avere la peggio l'uomo di 35 anni che viaggiava in sella alla moto. I traumi da lui riportati non sarebbero comunque gravi. Il paziente è stato trasportato in ospedale a Lecco per le cure e gli accretamenti del caso. Allertata la Polizia stradale.