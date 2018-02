Camion urta muretto e perde gasolio, ragazza in scooter scivola. Pompieri in azione in via Foscolo

Vigili del fuoco in azione, nella tarda mattinata di oggi, all'incrocio tra via Lusciana e via Foscolo a Lecco. Un camion che trasportava bombole ha urtato un muretto di circa 20 centimetri, forando il serbatoio. Immediata la fuoriuscita, copiosa, di gasolio, che ha invaso la carreggiata su via Foscolo.

A causa dell'asfalto reso viscido, una ragazza di 22 anni è caduta con il suo scooter. Sul posto è giunta immediatamente un'ambulanza della Croce rossa di Lecco che ha soccorso e trasportato in ospedale la giovane, per fortuna rimasta praticamente illesa nel sinistro.

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco sono intervenuti con una squadra per mettere l'area in sicurezza - vista la pericolosità del liquido perso, fortemente infiammabile - anche per il traffico veicolare. È stato dunque chiuso, per un paio d'ore, il tratto di via Foscolo grazie all'ausilio degli agenti della Polizia locale di Lecco. Una volta rimosso il gasolio fuoriuscito dal serbatoio del camion, intorno alle 13, la strada è stata riaperta alla circolazione.

