Colico: scoppio gli provoca una lesione, uomo trasportato a Varese

Sono vari i dettagli ancora da chiarire sull'incidente avvenuto nella notte in stazione a Colico. Stando a quanto fin qui raccolto, un uomo è stato trasportato presso l'ospedale di Circolo a Varese a causa di «una lesione da scoppio», come riferito dalle fonti mediche lecchesi. Sul posto, interpellate da una chiamata al numero unico per le emergenze (112), la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu) ha inviato le squadre di volontari della Croce Rossa di Sondrio, l'automedica di stanza a Nuova Olonio e un mezzo di soccorso aereo fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como).

L'uomo, di età al momento ingnota, è stato trasportato nel Varesotto per mezzo dell'elisoccorso.