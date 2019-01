Nibionno. Emergenza neve: scuole aperte, garantito il servizio di trasporto

Nessuna chiusura, a Nibionno, in vista dell'emergenza maltempo prevista per la serata di giovedì 31 gennaio e per la giornata di venerdì 1 febbraio. Il sindaco e presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli ha informato i cittadini che «a seguito riunione in Prefettura a Lecco, il Prefetto ha demandato ad ogni singolo Comune la decisione se tenere aperte o chiuse le scuole. A Nibionno le scuole saranno aperte e la ditta che effettua il trasporto mi ha garantito il passaggio del pullman. Per quanto concerne l'istituto comprensivo di Costamasnaga (Comuni di Costamasnaga-Bulciago-Nibionno) scuole aperte».

La Prefettura: «Decidano i sindaci»

Con la finalità di condividere gli aggiornamenti diramati in data odierna dal Servizio protezione civile regionale sulla evoluzione delle previsioni meteorologiche, si è riunito questo pomeriggio in Prefettura il Comitato Operativo per la Viabilità in modalità allargata, a cui hanno preso parte i rappresentanti delle Forze di polizia territoriali, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile Provinciale, dell'Anas, dell'Areu 118, delle Comunità Montane e del Comune di Lecco.

Nel corso dell'incontro, il Prefetto di Lecco ha compiuto una verifica preventiva degli strumenti operativi predisposti e delle procedure di coordinamento di tutte le componenti preposte a fronteggiare le criticità derivanti dai previsti fenomeni nevosi, per una gestione quanto più efficace possibile della viabilità nella provincia e di ogni eventuale emergenza.

Nell'occasione sono stati condivisi i contenuti delle pianificazioni finalizzate ad assicurare il soccorso ai cittadini in costanza delle avversità atmosferiche, la transitabilità delle arterie stradali e la tempestiva e sinergica cooperazione di tutte le Istituzioni e gli Enti competenti. Nel contempo è stato, altresì, attivato il piano neve con particolare riguardo alle aree di stoccaggio presidiate dalle Forze di Polizia.

Con riferimento alle scuole, il Prefetto, d'intesa con i componenti del Comitato, ha provveduto ad invitare i Sindaci a valutare l'opportunità di disporre - in relazione alla singola situazione locale - la chiusura degli istituti scolastici. «L'evolversi della situazione è costantemente seguita - fanno sapere dalla Prefettura di Lecco. Si rinnova ai cittadini e, in particolare, agli automobilisti, la raccomandazione di usare la massima prudenza evitando di mettersi in viaggio se non quando strettamente necessario e comunque di munirsi sempre di pneumatici da neve o catene montate».