Rifiuti abbandonati, in Corso Martiri si sta "freschi"

Da due settimane la situazione sotto il ponte ferroviario che passa in Corso Martiri a Lecco è questa, con sacchi non ritirati e addirittura un frigorifero che campeggia in bella mostra sulla strada. Leggo spesso di critiche al Comune per il mancato ritiro, ma dovrebbero essere gli stessi cittadini, prima di tutto, a rispettare le regole sui giorni per esporre i sacchi e soprattutto sul "come" differenziare. Sul frigorifero non c'è bisogno di aggiungere altro: è sufficiente mettersi d'accordo sul giorno di ritiro. Chi lo ha lasciato lì tper due settimane è proprio un bel... frescone!

Giuseppe R.