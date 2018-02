Cavo penzola nella galleria Monte Piazzo di Colico: sei auto danneggiate

Le vicissitudini legate alla galleria Monte Piazzo di Colico sulla Statale 36 sembrano non finire mai. Risistemata nel 2012, inaugurata nel 2014 e oggetto nel tempo di continui lavori per problemi strutturali. Lo scorso 24 di gennaio, dopo segnalazioni di nuovi problemi, Anas confermava che non c'era nessuna criticità.

Questa mattina, i numerosi automobilisti in transito nella galleria si sono ritrovati una pericolosa sorpresa. Nella corsia in direzione Sud, all’altezza del chilometro 38, un cavo si è staccato dall’arcata della galleria ed è rimasto penzolante sulla corsia di sorpasso.

Le macchine danneggiate, impossibilitate a fermarsi e a schivarlo per tempo, sono sei. La prima "vittima" del cavo ha allertato subito la Polizia stradale. Gli operatori dell’Anas, insieme alla Polstrada di Bellano, sono intervenuti per ripristinare la normale situazione all'interno della Monte Piazzo.