Morire per un selfie: giovane scompare sporgendosi sul lago per una foto

Era scomparso cadendo nel lago nella tarda mattinata di sabato 2 luglio. Una tragedia evitabile, perchè il giovane Antonio Pittoru, 22enne di Calangianus, stando alle ultime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Como, sarebbe caduto nel lago perchè stava provando a farsi un selfie, sporgendosi oltremodo da una balaustra sullo specchio di Villa Geno.

Non è bastato l'estremo tentativo di salvarlo operato da un passante, gettatosi in acqua per provare a riportare a galla il ragazzo sardo: per lui, studente all'Accademia delle Belle Arti di Milano da qualche anno, non c'è stato purtroppo niente da fare; sul posto si sono portati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici del soccorso fluviale, che hanno dovuto riscontrarne la scomparsa.