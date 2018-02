Sentieristica: inaugurato il Tavolo che riunisce Enti e Associazioni

Una novità di rilievo potrebbe cambiare il futuro prossimo delle montagne lecchesi: a Lecco la quasi totalità delle Associazioni e degli Enti che si occupano di sentieristica ha spontaneamente aderito ad un Tavolo di confronto e di lavoro le cui finalità sono quelle di provvedere alla rilevazione dei sentieri, compresi quelli che “servono” le ferrate e le falesie, nonché alla realizzazione ed alla posa della relativa segnaletica.

«E' un progetto ambizioso, probabilmente unico vista la complessità e la molteplicità delle "figure" che vi saranno coinvolte a titolo gratuito, ma incredibilmente coinvolgente; oltrechè caratterizzato da tante possibilità di sviluppo - spiegano dalla sezione di Lecco del Club Alpino Italiano - Parlando di falesie, proprio venerdì 9 febbraio, presso la sede di UOEI Lecco e del Gruppo Gamma Lecco, è stato presentato l'ottimo lavoro realizzato su un buon numero di falesie della nostra Provincia, in collaborazione con Regione Lombardia e Comunità montana Lario Orientale - Valle San Martino e Guide Alpine Lombardia.»

Lo scopo principale del Tavolo è soprattutto uno: «Dopo anni in cui gli interventi (pochi) parevano essere realizzati senza una "regia" e spesso senza nemmeno una ragione evidente, sembra ora venuto il momento in cui sia l'Amministrazione Pubblica che la "sensibilità popolare" hanno riscoperto il valore del nostro territorio, la necessità di tutelarlo e renderlo fruibile (in sicurezza), la possibilità di investire piccole somme ed ottenere pregevoli risultati sia per i cittadini residenti che per i turisti. E noi, da buoni lecchesi, continuiamo a lavorare, senza clamori. Impegnati ad ottenere con caparbietà i risultati che ci proponiamo. E che condivideremo con tutti voi, per il comune piacere di poter godere appieno del nostro splendido territorio.»