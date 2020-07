Si fa male alla caviglia mentre scende dal sentiero "Pequeno": donna soccorsa in Valsassina

I tecnici della Stazione di Valsassina - Valvarone, della XIX Delegazione Lariana Cnsas sono stati impegnati in un intervento nel pomeriggio di giovedì 9 luglio. Una donna si era infortunata a una caviglia mentre percorreva, in discesa, il sentiero conosciuto con il nome di "Pequeno", che dai Piani di Bobbio conduce verso Barzio. Quando è arrivata in località Baite di Masone si è resa conto di non essere più in grado di proseguire e allora ha chiamato i soccorsi.

Trasportata in jeep a Barzio

L’attivazione da parte della Centrale Soreu dei Laghi è arrivata poco dopo le 15:30. La squadra, composta da sette tecnici, è risalita in jeep fino alla località Biancolina e poi a piedi verso Masone. Una volta raggiunta l’infortunata, un sanitario del Cnsas ha effettuato la valutazione; alla malcapitata è stata immobilizzata la caviglia e poi è stata trasportata con la barella portantina fino al piazzale della funivia di Barzio.