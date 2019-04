Viaggiatori senza biglietto, il treno resta fermo 45 minuti: Sondrio-Lecco in tilt

Diventa sempre più insostenibile la situazione del trasporto ferroviario nel nostro territorio. I pendolari sono costretti a vivere quotidianamente disagi. Questa mattina, mercoledì, sulla Tirano-Lecco-Milano si sono accumulati gravi ritardi, fino a 45 minuti, a causa dell'intervento delle autorità su un treno, il 5249, per viaggiatori non in regola con il biglietto.

Il convoglio, partito da Sondrio alle 5.51 e previsto alle 7.45 a Lecco, è rimasto fermo tre quarti d'ora alla stazione di San Pietro Berbenno, con buona pace dei pendolari diretti nel Lecchese. L'intera linea ha subito, a cascata, ritardi significativi, come riportato dalla stessa Trenord sul proprio sito.

La situazione sulla linea alle 8.30

Il treno 2552 (MILANO CENTRALE 07:20 - TIRANO 09:52) viaggia con 14 minuti di ritardo a causa di un intervento delle Autorità, a bordo di un altro treno della direttrice, che ha rallentato la circolazione lungo la linea.

Il treno 5255 (SONDRIO 07:47 - LECCO 09:45) viaggia con 41 minuti di ritardo a causa di un intervento delle Autorità, a bordo di un altro treno della direttrice, che ha rallentato la circolazione lungo la linea.

Il treno 2550 (MILANO CENTRALE 06:20 - TIRANO 08:52) viaggia con 16 minuti di ritardo a causa di un intervento delle Autorità, a bordo di un altro treno della direttrice, che ha rallentato la circolazione lungo la linea.

Il treno 5256 (LECCO 07:18 - COLICO 08:24) viaggia con 17 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice.

Il treno 5251 (SONDRIO 06:51 - LECCO 08:45) viaggia con 34 minuti di ritardo a causa di un intervento delle Autorità, a bordo di un altro treno della direttrice, che ha rallentato la circolazione lungo la linea.