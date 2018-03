Cinque chili di eroina nascosti nell'auto pronta per la consegna: in manette quattro spacciatori

Continua la lotta delle autorità lariane contro il ritorno dell’eroina nelle piazze di spaccio della Lombardia. Dopo giorni di indagini e pedinamenti, i militari del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Como sono intervenuti a Sesto San Giovanni, sequestrando un ingente carico di eroina fatto di 10 "panetti". Quattro le persone arrestate (tre albanesi e un italiano).

Complessivamente la Guarda di Finanza ha sequestrato, come spiegato, 10 “panetti” per un peso totale di più di 5 chili di eroina (5,535 kg), hashish e 1 autovettura munita di due doppifondi ricavati all’interno del telaio, utilizzata per il trasporto della droga.



A seguito di ciò, L. D., K. O. e S. B. di origine albanese e C. M., italiano, sono stati tratti in arresto per produzione, detenzione e traffico di stupefacenti, con l’aggravante prevista per l’ingente carico detenuto, oltre che per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale e successivamente tradotti presso la Casa Circondariale di Monza.

L’operazione di servizio svolta dalle Fiamme Gialle di Como testimonia, ancora una volta, l’impegno del Corpo nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti a tutela della collettività e dei più giovani in particolare.

