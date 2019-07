Sequestro di persona a Verderio: gli arrestati sono stati portati a Bergamo

Emerge qualche ulteriore dettaglio sulla vicenda che ha scosso Verderio nella notte tra lunedì e martedì, quando un uomo (classe 1959) è stato sequestrato da un gruppo di nomadi che pretendevano il pagamento dell'ingente somma sottratta dal figlio.

Sequestro di persona a Verderio

Come riferito dalle forze dell'ordine, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco hanno tratto in arresto Peter Hudorovic, 42enne, Gabriele Hudorovic, 28enne, e Gabriele Arnesto, 25enne, cittadini italiani, residenti in provincia di Bergamo, già noti alle Forze di Polizia, con l'accusa di sequestro di persona. Nella tarda serata di lunedì un 35enne, residente in provincia di Monza e Brianza, ha denunciato ai Carabinieri di Merate il rapimento del genitore, un 60enne residente a Verderio, da parte di tre sconosciuti, verosimilmente dei nomadi, che lo hanno obbligato a salire a bordo di un’autovettura Mercedes classe “A”, poi dileguatasi verso una destinazione ignota.

Le indagini e l'arresto dei nomadi

L’immediata attivazione delle componenti investigative dell’Arma e la tempestiva attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di Merate e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecco, supportati dalle pattuglie delle Stazioni Carabinieri delle Province di Lecco e Bergamo, ha consentito nel giro di poche ore d'inquadrare il contesto nell’ambito del quale era maturata l’azione delittuosa con l’implicazione, effettivamente, di alcuni soggetti nomadi stanziali della vicina provincia di Bergamo; d'individuare il gruppo familiare responsabile del sequestro, risultato domiciliato nel comune di Calusco d’Adda (Bergamo); infine, di cinturare l’area e fare irruzione nell’abitazione di Peter Hudorovic, liberando il 60enne, dal quale i sequestratori pretendevano la restituzione della somma di cinquemila euro, indebitamente trattenuta da un altro figlio convivente del sequestrato.

Gli arrestati, tutti fermati nella citata abitazione, sono statti associati presso la Casa Circondariale di Bergamo a disposizione della competente autorità giudiziaria.