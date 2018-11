Mistero nel capannone: sequestrati 200mila euro di vestiti

Quattrocento abiti, cinquecento cappotti, quattrocento maglie e camicie, trecento pantaloni. E ancora quattromila oggetti di cosmetica, settecento rossetti e una borsa in cordura verde con all'interno diversi arnesi da scasso.

I Carabinieri del gruppo Monza hanno ritrovato tutta questa merce martedì 27 novembre, all'interno di un capannone a Usmate Velate, a poche centinaia di metri dal confine tra la province di Lecco e di Monza Brianza.

I militari, come reso noto dal Comando monzese, si sono imbattuti negli oggetti durante una serie di controlli di routine nelle zone industriali di Monza, Arcore, Lesmo e, appunto, Usmate Velate; controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una volta arrivati nel capannone di Usmate Velate, i Carabinieri hanno trovato migliaia di oggetti, tutti originali. La merce sequestrata avrebbe un valore di mercato di oltre 200mila euro; per il momento non è ancora chiaro da dove provenga. Sul caso sono in corso indagini.

Gli investigatori, inoltre, stanno cercando di rintracciare i proprietari del capannone, che potrebbero essere all'oscuro della vicenda.