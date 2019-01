Uomo armato di pistola gira in città: arrivano i carabinieri

Un uomo di 50 anni nella mattinata di mercoledì 2 gennaio è stato denunciato per procurato allarme. Il 50enne, disoccupato e senza fissa dimora, è stato notato in diversi pundi di Seregno mentre camminava con una pistola in tasca. Dopo alcune ricerche i carabinieri lo hanno rintracciato non lontano dal sottopasso della stazione ferroviaria.

Le verifiche: era una scacciacani

L’arma è risultata una scacciacani con il tappo rosso. Nonostante fosse tenuta in tasca, numerosi cittadini si erano spaventati al punto da segnalare la presenza del 50enne ai militari. L’arma è stata posta sotto sequestro.