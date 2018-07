Serpente compare in una casa di Olginate: intervengono i pompieri

Inusuale intervento dei pomperi del comando provinciale di Lecco, che nel pomeriggio di lunedì sono entrati in azione in via Beldevere, a Olginate, per recuperare un serpente apparso in una casa di quell'abitato. Poco dopo le ore 16 i vigili del fuoco sono stati contattati e si sono recati sulla strada che reca verso Consonno e, armati d'ingegno e di una rete, hanno recuperato il grosso rettile, forse un pitone, forse scappato a qualcuno che risiede nella zona. Di certo non si tratta di uno dei comuni serpenti che si aggirano nei boschi del Lecchese, dato che potrebbe trattarsi di un pitone.

