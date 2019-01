Sesso orale in un parco di Milano: travolti dalla passione in pieno giorno, 50enni denunciati

Sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico: nel pieno pomeriggio di domenica, infatti, si erano accomodati su una panchina in un'area verde lungo viale Ortles, in zona Brenta a Milano, e avevano pensato bene di consumare un rapporto di sesso orale davanti ai passanti.

Sono proprio loro a chiamare le forze dell'ordine, attorno alle 16.30. L'intervento della volante convince i due protagonisti - una donna e un uomo italiani di circa cinquant'anni - a desistere dal loro amplesso.

Stando a quanto riferito dai due, che non sono senza fissa dimora - come verrebbe da pensare - , si sarebbero conosciuti proprio domenica pomeriggio. Un colpo di fulmine che li ha fatto letteralmente perdere ogni tipo di freno inibitorio, tanto da finire sulla panchina in questione.