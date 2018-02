Sfiniti sulla cresta Piancaformia a Mandello: recuperati dall'elisoccorso

Elicottero nei cieli sopra Mandello in tarda mattinata, per prestare soccorso a due escursionisti in difficoltà. È accaduto lungo la Cresta Piancaformia, nella Grigna Settentrionale.

La chiamata al 118 è avvenuta alle 11.20. Uno dei due sarebbe andato in crisi mentre scendeva per il sentiero, a quanto pare per sfinimento fisico, bloccando così anche il compagno di escursione. A causa della zona impervia, i soccorritori non hanno potuto operare da terra, ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso da Como. Il mezzo ha raggiunto i due escursionisti e li ha trasportati all'ospedale Manzoni di Lecco per accertamenti.

Non è l'unico intervento di soccorso in montagna nella giornata di domenica. Intorno alle 13.45 un incidente è avvenuto sulle piste di sci ai Piani di Artavaggio, dove un bambino di quattro anni è caduto. Sul posto un'ambulanza e un'automedica per soccorrere il piccolo, che non avrebbe riportato serie conseguenze. Dinamica simile, caduta al suolo, alla funivia di Bobbio: si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, questa volta da Bergamo, per trasportare in ospedale un uomo di 34 anni.