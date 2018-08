Si fa male mentre arrampica a Pradello: uomo finisce in ospedale

Un uomo di sessantuno anni è finito all'ospedale "Manzoni" di Lecco a causa delle ferite rimediate mentre stava arrampicando nella zona di Pradello, sul Monte San Martino. Al lavoro i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino facenti parte della stazione di Lecco, supportati da un'automedica e da un'ambulanza dei volontari della Croce San Nicolò.

L'uomo si sarebbe provocato un trauma di entità non preoccupante, che ha però reso necessario il trasporto in barella presso il nosocomio di via dell'Eremo. Una volta trasportato a valle, l'uomo è stato lì trasferito mediante l'ambulanza.