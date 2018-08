Si perde scendendo dal Medale: recuperato escursionista

Intervento nella serata di sabato per la XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino, impegnata nelle ricerche di un giovane escursionista smarritosi sul Medale.

Il ragazzo sarebbe salito dalla notissima ferrata e sarebbe poi ridisceso, sbagliando però sentiero. È stato sorpreso dal buio e, per non rischiare, ha allertato i soccorsi. Da Lecco è partita una squadra che, attraverso le indicazioni dell'escursionista, lo ha recuperato in tarda serata da una cengia. Per fortuna le operazioni si sono concluse prima dello scatenarsi della furia del maltempo.