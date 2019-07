Si stacca macigno di 10 quintali, riaperta la strada dopo la messa in sicurezza

Si stima possa pesare una decina di quintali il macigno che si è staccato oggi dalla parete rocciosa sopra la strada che collega Torre De' Busi con la frazione di Sogno.

Nessun danno a persone o cose, ma la situazione ha subito destato allarme e l'Amministrazione comunale ha deciso di intervenire immediatamente per una preventiva messa in sicurezza. Come annunciato dal sindaco Eleonora Ninkovic, fino a questa sera la strada verrà dunque chiusa per lo svolgimento dei lavori. Domani l'arteria dovrebbe essere riaperta.

Il sindaco Ninkovic: «Oggi chi può eviti di raggiungere Sogno»

«Avvisiamo tutti che a Sogno abbiamo fatto intervenire un geologo per verificare la situazione dopo che un masso si è staccato andando a depositarsi temporaneamente tra alcune piante sopra la strada comunale - ha fatto sapere il sindaco intorno alle 17 di oggi, mercoledì - A breve interverrà una ditta specializzata per la rimozione del macigno. Chiuderanno temporaneamente la strada per permettere i lavori di rimozione. Chiediamo a chi può di non spostarsi da e verso Sogno. Ci scusiamo per il disagio, ma a titolo preventivo si è preferito intervenire subito visto che domani sono previsti temporali». Alle 19.15 di oggi la stessa Ninkovic ha dato la notizia della riapertura dell'arteria: «Lavori già completati, masso rimosso e strada riaperta. Abbiamo rietnuto giusto agire subito per la sicurezza».

