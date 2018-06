Si tuffa dalla galleria al Moregallo e impatta una canoa: grave ragazzo

Dramma sul lago. Nel tardo pomeriggio di oggi un ragazzo di 27 anni tuffatosi dalle gallerie al Moregallo ha infatti impattato una canoa prima di giungere in acqua.

Il giovane, in compagnia di tre amici, si sarebbe procurato delle lesioni e la frattura del femore nella caduta. Un amico lo ha aiutato in acqua e trasportato in canoa per qualche centinaio di metri sino alla riva di Abbadia, in zona "Ex Rosa", dove è stato successivamente soccorso.

La chiamata al 112 è scattata alle 17.43, subito sono stati allertati i soccorsi. Areu ha inviato sulla spiaggia di Abbadia l'ambulanza della Croce rossa di Lecco e da Bergamo si è alzato in volo l'elicottero, atterrato ad Abbadia intorno alle 18.15. Presenti anche i Vigili del fuoco. Il ragazzo è stato così trasportato in ospedale.

Gallery