Si tuffa nel fiume per salvare la figlia e annega

È stato trovato il corpo dell'uomo di nazionalità filippina che nel pomeriggio si è tuffato nel Ticino in località Ponte di Ferro a Turbigo (Milano), per soccorrere la figlia 14enne e la nipotina di 9 anni, in difficoltà mentre facevano un bagno nel fiume.

L'uomo, 49 anni, è probabilmente affogato dopo essere stato trascinato via dalla corrente, mentre le due ragazzine sono riuscite a salvarsi.

I Vigili del fuoco, assieme ai soccorritori del 118 e ai Carabinieri, lo hanno individuato a circa un chilometro di distanza da dove si era tuffato. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.