Regione, approvato dalla Giunta il patto per la sicurezza tra Prefettura, Comune e Provincia

Nel pomeriggio di lunedì 17 in Giunta Regionale è stato approvato il “Patto per la Sicurezza” tra la Prefettura di Lecco, Regione Lombardia, la Provincia di Lecco, il Comune di Lecco e i Comuni di Calolziocorte, Casatenovo, Mandello del Lario, Merate, Valmadrera. È stato, dunque, rinnovato oggi l’analogo patto sottoscritto il 18 aprile 2011.

Le novità dell'accordo

L'accordo, stando a quanto riportato, contribuirà al miglioramento del controllo del territorio; alla prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei settori degli appalti pubblici, dei contratti e delle forniture, delle concessioni e delle autorizzazioni, dei subentri negli esercizi pubblici e commerciali e nell’attività edile in generale; aggiornamento tecnico e incremento dei sistemi di videosorveglianza; attivazione di percorsi di ascolto e confronto, per definire, in modo condiviso e partecipato, le specifiche esigenze delle differenti categorie sociali ed economiche, oltre che nell’ottica di favorire la prevenzione sociale; prevenzione della devianza giovanile, anche attraverso iniziative di educazione alla legalità nelle scuole; promozione di iniziative finalizzate all’incremento della cultura della prevenzione presso le abitazioni private, anche attraverso un contatto diretto e personalizzato tra Forze dell’Ordine e cittadini; attivazione di progettualità finalizzate al miglioramento della conoscenza dell’incidentalità stradale e della rapidità di rilevazione degli incidenti stradali; promozione dell’attività di formazione e aggiornamento professionale, riservata ai Corpi di Polizia Locale.

Progetto ad ampio raggio

Oltre a quanto sopra riportato, il Patto renderà possibile in parte ciò di cui ho discusso in Prefettura a Lecco, il 15 maggio scorso, nel corso di una riunione sul tema della sicurezza nelle stazioni e nei treni. Con l’accordo sarà infatti possibile estendere i controlli anche nei pressi delle stazioni. Questo in attesa di un ulteriore patto dedicato espressamente alla sicurezza negli scali ferroviari e a bordo dei treni, con il quale si potrà avviare una sperimentazione a partire da quelle stazioni e tratte che evidenziano profili di maggiore criticità.

Futuri interventi in merito a queste materie saranno finanziati Successivamente dalla Regione. Questo patto verrà replicato anche con altri capoluoghi di provincia a cominciare da Milano.

A dichiararlo è stato Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e Assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia.