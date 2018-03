Suona ancora l'allarme siringhe in città: un esemplare rinvenuto a Pescarenico

Torna a suonare l'allarme siringhe a Lecco. Ed è un allarme trasversale, che si sposta di quartiere in quartiere senza soluzione di continuità. Questa volta è toccato a un'abitante del quatiere di Pescarenico rinvenire un pericoloso esemplare in via Plava, a due passi da piazza Era, ancora una volta abbandonato in prossimità di un cestino. In questi mesi vi abbiamo raccontato gli episodi avvenuti a effettuato a Rancio e, più recentemente, ai piedi della statua costruita in onore di Antonio Stoppani.

Parecchie, nel complesso, sono state le segnalazioni effettuate nell'ultimo periodo in vari quartieri del capoluogo. L'oggetto, potenzialmente molto pericoloso a causa dell'ignoto utilizzo che ne è stato fatto, dovrà essere preso in carico da Econord, previa doverosa segnalazione alle autorità competenti.