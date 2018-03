Scatta nuovamente l'allarme siringhe: stavolta tocca a Piazza Stoppani

Scatta nuovamente l'allarme relativo alle siringhe abbandonate in varie zone di Lecco. Il recente ritrovamento effettuato a Rancio non è stato, purtroppo, l'ultimo: parecchie, infatti, sono state le segnalazioni effettuate nell'ultimo periodo in vari quartieri del capoluogo. L'ultimo ritrovamento, in ordine di tempo, lo documentano le fotografie a corredo di questo articolo: a due passi dal centro città, in piazza Stoppani, è presente dalla serata di mercoledì, stando a quanto ricostruito, un'altra siringa abbandonata.

Il potenzialmente pericoloso oggetto dovrà essere preso in carico da Econord, previa doverosa segnalazione alle autorità.

