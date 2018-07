Sirtori, grave incidente sulla strada per Barzanò. Due feriti preoccupano

Brutto incidente nella tardissima serata di venerdì 6 luglio sulla strada che collega Sirtori a Barzanò. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale un'autovettura, che stava procedendo in discesa, si è scontrata con un messo in transito nel mezzo opposto e si rovesciata all'incrocio tra via Sirtori e via Barzanò.

L'impatto, molto violento, ha causato il ribaltamento della prima macchina: cinque le persone complessivamente coinvolte nel brutto sinistro e trasportate in vari presidi ospedalieri della zona; le condizioni di due di esse preoccupano.

Tante le squadre di soccorritori inviate sul posto: oltre a forze dell'ordine e pompieri, infatti, sono state inviate in loco le ambulanze di AAT di Monza Brianza, della Croce Bianca e Rossa di Merate, della Croce Bianca di Besana Brianza e anche un elicottero fatto decollare dalla base di Villa Guardia.