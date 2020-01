Qualità dell'aria: l'inizio del 2020 ha portato lo smog, è allarme a Merate

Com'era nelle previsioni di fine 2019, l'inizio dell'anno nuovo ha portato con sé un'aria malsana dal punto di vista delle polveri sottili. I livelli di Pm10 nell'aria sono infatti peggiorati nel Lecchese, così come in gran parte della Lombardia, complice il clima secco e più caldo rispetto alle medie stagionali che sta imperversando sul nostro territorio.

L'assenza di precipitazioni e di correnti ventose ha prodotto il ristagnamento di polveri che stanno peggiorando la qualità dell'aria, dopo un 2019 in cui Lecco era stata decisamente virtuosa rispetto ad altri capoluoghi di provincia lombardi.

Non è tanto la città a preoccupare, quanto il Meratese. A Lecco, infatti, su sedici giorni (dati disponibili a oggi da Arpa Lombardia) di questo gennaio 2020, la soglia di informazione per la tutela della salute, 50 microgrammi al metro cubo, è stata sforata in due occasioni dalla centralina di Via Amendola, il 7 gennaio (58 µg/m³) e il 15 gennaio (83 µg/m³), e soltanto in questa data anche da quella di Via Sora (81).

Mercoledì 15 gennaio è stato il giorno peggiore dell'anno finora, con uno sforamento netto in molti comuni del territorio: a Valmadrera si è registrato un livello di Pm10 pari a 98 µg/m³, a Merate il record negativo di tutta la regione con 121 µg/m³.

A Valmadrera l'aria non è salubre: sette giorni sopra i livelli di guardia su sedici, ma la situazione più preoccupante si registra a Merate dove sono ben undici le giornate sopra i 50 µg/m³, con una media giornaliera di 64,5. Uno scenario, quello delle polveri sottili in questo inizio 2020, che decisamente richiama l'attenzione delle istituzioni locali e regionali.

La tabella della prima metà di gennaio 2020