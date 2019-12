Impressionante smottamento a Forcola, strada SP16 interrotta

Vigili del fuoco di Sondrio, e dal distaccamento di Morbegno sono intervenute sabato sera nel comune di Forcola (So) per uno smottamento di circa 4.000 metri cubi che ha interessato la sede stradale della SP16 Orobica, causandone l'interruzione per un'estensione di circa 50 metri. Il tratto interessato è quello tra Selvetta e Sirta.

Sul posto sono state inviate ulteriori risorse quali personale Gos (movimento terra) cinofili e unità Usar da fuori provincia, attrezzate per operazioni in presenza di scenari complessi. La zona è infatti ancora soggetta a instabilità poiché materiale continua a scendere dal versante franoso. Non risulterebbero dispersi.

Questa mattina sono proseguite le operazionidi messa in sicurezza, la SP16 è attualmente bloccata. Sul posto si sono recati anche il consigliere regionale Massimo Sertori con il presidente della Provincia Elio Moretti e il Sindaco del Comune di Forcola Tiziano Bertolini.

