Smottamento sulla strada della "Rocca": il Comune di Valmadrera impone la chiusura

La ex SP583 della "Rocca" di Valmadrera chiude fino a prossima comunicazione a causa di uno smottamento. Il distaccamento di materiale dalla roccia soprastante si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, costringendo l'Amministrazione comunale di Valmadrera a prendere il provvedimento viabilistico di chiusura al traffico per consentire la messa in sicurezza del versante.

La strada era stata chiusa a inizio agosto a causa di un incidente. L'intera zona è stata più volte interessata dal dissesto seguito alle violente ondate di maltempo, che avevano portato, ad esempio, alla chiusura provvisoria della strada per la Rocca lo scorso novembre 2018.

La comunicazione del Comune di Valmadrera